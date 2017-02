Imutnya Ekspresi Kedinginan Kai 'EXO' di Andante

SEOUL - Kim Jongin atau yang dikenal dengan nama Kai 'EXO' ikut menyusul beberapa rekan segrupnya yang melakukan perjalanan karier di bidang seni peran. Saat ini, ia sedang terlibat dalam syuting drama terbaru dari KBS yang berjudul Andante.

Tim produksi drama baru-baru ini merilis beberapa foto keseruan di balik layar yang memperlihatkan imutnya sang pelantun Love Me Right tersebut. Dua foto tersebut menampilkan dinginnya suasana syuting di luar ruangan.

Pada foto pertama terlihat Kai tersenyum manis kedinginan sambil meletakkan heater pack (bungkusan penghangat) ke hidungnya. Sementara pada foto kedua ia bersama pemeran lainnya menahan dinginnya musim dengan menggenggam penghangat tubuh.

Menurut keterangan tim produksi, kekasih Krystal 'f(x)' itu tak lepas dari senyum manisnya sepanjang syuting di luar ruangan meski dilanda musim dingin. Ia juga berbagi kehangatan bersama para pemeran dan staf lainnya.

"Bahkan saat dia harus menunggu di luar dengan cuaca dingin yang cukup lama, dia terus mengembangkan senyum di wajahnya dan membangun suasana ceria. Dia berbagi heater pack kepada semua orang dan menyapa para staf," jelas seorang tim produksi seperti dilansir Soompi, Jumat (17/2/2017).

Disamping itu, dalam drama Andante, Kai akan berperan sebagai tokoh Si Kyung dan beradu beran dengan aktris Jung Da Bin. Tokoh Si Kyung adalah seorang anak kota yang pindah sekolah ke daerah pinggiran. Lewat pengalaman itu, ia mendapat banyak pelajaran unik dan belajar tentang kehidupan, serta cinta.

Andante menjadi drama keduanya setelah web drama berjudul Choco Bank pada 2016 dan beberapa drama dengan karakter sebagai member EXO, seperti To the Beautiful You, EXO Next Door, dan First Seven Kisses.