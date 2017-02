HBD Raffi Ahmad, Baca Nih Doa dari Melly Goeslaw

Happy milad Karto Sehat Panjang umur Murah rezeki Makin maju Makin sayang sama Gigi sama Rafatar Dijaga takdirnya Dijaga janji sucinya Kalo anak kecil main sepeda jatoh itu lucu, kalo makin dewasa udah gak lucu lagi. Jadi jangan kebanyakan main main, makin dewasa, jadi org yg lebih baik, belajar terus lebih baik lagi , jangan lupa shalat. Sedekah jangan putus. Happy bday Karto Barakallah @raffinagita1717

A post shared by Melly Goeslaw (@melly_goeslaw) on Feb 16, 2017 at 9:23am PST