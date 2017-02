Christian Bautista Akan Main Remake Drama Korea

JAKARTA - Pesona K-Drama ternyata tak hanya berlaku di Indonesia saja. Hal serupa juga terjadi di negara tetangga, Filipina.

Pasar K-Drama terlihat begitu besar di sana sehingga banyak rumah produksi melakukan remake drakor. Christian Bautista pun terkena imbasnya, ia akan bermain dalam sebuah remake drama Korea.

"Aku sedang membuat remake dari Korean drama di Filipina judulnya My Love from the Stars dan memproduksi sebuah album baru," ujar Bautista saat ditemui di MNC Studios, Jumat (17/2/2017).

Akting memang bukan sesuatu yang baru bagi mantan rekan duet BCL ini. Ia sebelumnya pernah menggeluti dunia teater dan memainkan beberapa judul.

"Akting seketika menjadi sesuatu yang menyenangkan bagiku. Pada awal-awal, sebelum aku menyanyi dan sebelum aku berakting, aku bermain di teater musikal, 14 tahun yang lalu.

Aku pernah bermain teater West Side Story, Ghost, Prince Charming and Cinderella. Aku selalu suka bernyanyi dan berakting," tutupnya.