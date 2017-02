Ups Bocoran Cerita Star Wars: The Last Jedi Beredar

Star Wars: The Last Jedi (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Disney telah mengumumkan jika film terbaru Star Wars akan berjudul The Last Jedi. Menyusul pengumuman tersebut, tersebar sedikit bocoran tentang bagaimana cerita dari Star Wars: The Last Jedi.

Dilansir Independent, bocoran terbaru membahas tentang peran Finn di The Last Jedi yang menyamar untuk menyelesaikan sebuah misi. Selain itu, kabarnya Star Destroyer akan mengelilingi sebuah planet yang diperkirakan akan bisa dipakai untuk First Order menyusul kehancuran Starkiller Base.

Di sisi lain, rumor Tom Hardy akan menjadi cameo di Star Wars: The Last Jedi kembali mencuat. Pemilik nama asli Edward Thomas ini dirumorkan akan memerankan karakter yang mengenal Finn ketika dia masih di FN-2187.

Tak ada yang dapat memastikan apakah semua bocoran di atas benar adanya. Satu hal yang pasti, Rian Johnson, sang sutradara, memastikan bahwa setting yang akan digunakan dalam filmnya ini tidak akan terlalu jauh dengan The Force Awakens. Besar kemungkinan bahwa pada The Last Jedi akan fokus pada Rey yang mendapatkan pelatihan khusus untuk menjadi seorang Jedi dari Skywalker.

John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Gwendoline Christie, dan Lupita Nyong'o akan kembali hadir di The Last Jedi. Nama-nama baru lain yang akan bergabung belum diumumkan satu pun oleh Disney.