Kerry Washington Perankan Domino di Deadpool 2?

LOS ANGELES – Tak lama setelah film pertama tayang, ramai rumor mengatakan jika akan ada karakter baru di Deadpool 2, yakni Cable dan Domino. Belakangan tersiar kabar yang menyebut artis Kerry Washington akan memerankan karakter Domino tersebut.

Reworked Domino with the new casting rumours of @kerrywashington wanted to do something different so I did a reverse colour Domino for fun pic.twitter.com/vNXZx6ASX9