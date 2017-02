Welcome Back Selena Gomez, Nih Judul Lagu Barunya

LOS ANGELES – Welcome back! Setelah menjalani masa yang berat di tahun lalu, Selena Gomez akhirnya resmi kembali ke dunia musik dengan merilis lagu baru. Selena merilis lagu kolaborasinya dengan Kygo berjudul It Ain’t Me.

Perilisan lagu tersebut ditandai dengan peluncuran video-audio It Ain’t Me di akun Vevo Kygo. Dalam audio berdurasi hampir empat menit itu, suara Selena terdengar lebih dewasa dibanding di lagu-lagu sebenarnya yang berisi suara seksinya.

Meski didukung dengan permainan DJ dari Kygo, It Ain’t Me tetap memancarkan suasana sendu patah hati sesuai dengan liriknya. Lagu ini memang bercerita tentang berakhirnya kisah cinta pasangan kekasih.

Ini adalah lagu pertama Selena dalam setahun terakhir. Lagu terakhir yang dirilisnya adalah kolaborasinya dengan Charlie Puth, We Don’t Talk Anymore. Setelah itu, mantan kekasih Justin Bieber ini vakum dari dunia musik dan hiburan, termasuk menghentik konsernya, karena sakit lupus yang dideritanya.

Selain It Ain’t Me, fans masih menunggu-nunggu karya lain Selena tahun ini. Salah satunya tentu saja lagu kolaborasi dengan The Weeknd, sang pacar baru.