FOTO: Hargai Perbedaan, Yosi 'Project Pop' Selfie Bareng Sandiaga Uno

Memasuki putaran kedua. Mari lebih dewasa lagi bersikap. Bersaing dg rasional sambil menjaga kebersamaan. Perbedaan itu biasa dalam demokrasi. Benturan yg akan terjadi jgn sampai menghancurkan persaudaraan. #Jakartamilikbersama #pilkada #pilkadadki #pilkadadki2017 #putarankedua #tetapahokdjarot

