VIDEO: Terus Dihujat, Hwayoung Eks 'T-ara' Ancam Balik Haters

(악플러님들에게) 니가잘못했네~내가잘못했네~ 추잡한 공식입장 원하시나본데요 . 5년전 서로가 서운하고 섭섭했던마음을 전달하는 과정에서 너무도 어렸고 미숙한데서 시작된일입니다 . 서로 머리채 쥐어잡고 진흙탕개싸움을 만들어야 속시원하실것같은 악플러님들. 당신들이나 자중하세요 .

A post shared by 류화영 (@ghkdud2) on Feb 15, 2017 at 10:04am PST