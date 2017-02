FOTO: Pakai Kebaya, Raisa Siap Menikah?

@raisa6690 ...soon πŸ‚ Make up Book Collaboration... ___ Dress by me πŸ˜‰ ___ Wit : @marlenehariman @irwanriady @adiadriansalon @bennylims @dierabachir @windychandracouture @rinaldyyunardi @pennyhairdo @sylvishiil #photoshoot #weedingmakeup #hairstyles #weddingdress #partydress

A post shared by Vera Anggraini (@verakebaya) on Feb 15, 2017 at 5:10pm PST