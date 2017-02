Aww, Scarlett Byrne Pamer Foto Setengah Telanjang

JAKARTA- Aktris cantik Scarlett Byrne kembali menggemparkan dunia maya. Scarlett Byrne baru saja memamamerkan foto setengah telanjang di media sosialnya.

Di foto berlatar hitam putih itu, Scarlett memperlihatkan bagian bahu dan bokongnya. Wanita 26 tahun itu hanya menggunakan sehelai kain untuk menutupi bagian perutnya.

Dari keterangan foto yang ditulis Scarlett, foto tersebut rupanya bagian dari promosi majalah Play Boy terbaru. Scarlett sendiri mengaku bangga bisa bergabung dengan majalah tersebut untuk edisi bulan depan. Apalagi, pemeran Pansy Parkinson dalam film Harry Potter and the Half-Blood Prince itu juga ikut menyumbangkan tulisannya untuk esay yang diberi judul The Feminist Mystique.

“I'm very proud to be a part of the March/April issue of Playboy. I penned a short essay along with my pictorial titled, "The Feminist Mystique". A big thank you to @Playboy, the creative team, and @cooperbhefner for such a unique opportunity. #NakedIsNormal,” tulisnya pada Rabu, 15 Februari 2017.

Unggahan foto tersebut menuai banyak komentar. Ia mendapatkan ucapan selamat dari para netizen juga pujian atas foto yang dinilai elegan dan klasik tersebut.

”So, Scarlett Byrne is Slytherin into @playboy . Congratulations... that picture is very elegant and classy! #NakedIsNormal,” tulis @craig__alexander.

“im so proud and happy for you Scarlett, you look flawless. Congratulations,” tambah pemilik akun @kaitlyn_malfoy.