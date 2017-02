Derita Tumor Tulang, Yoo Ah In Tunda Wajib Militer Lagi

SEOUL – Kabar buruk dari seorang aktor Korea Selatan, Yoo Ah In. Yoo Ah In baru saja didiagnosis menderita tumor tulang. Tumor tersebut rupanya membuatnya lagi-lagi menunda wajib militer.



Informasi tersebut dilansir Koreaboo dari sumber media Korea Selatan dan pernyataan resmi agensi Ah In, UAA Entertainment, Rabu 15 Februari 2017. Meski begitu, belum diketahui apakah tumor yang diderita Ah In merupakan tumor serius.



“Kami membenarkan Yoo Ah In didiagnosis menderita tumor tulang. Saat ini kami masih belum tahu apakah itu serius. Ini masalah sensitif karena merupakan masalah pribadi,” tulis UAA Entertainment di pernyataan resmi.



Kasus ini rupanya bukan kasus pertama yang membuat pelakon serial Secret Love Affair tersebut batal mengikuti wajib militer. Sebelumnya, Ah In diketahui mengalami cedera bahu yang baru bisa diperiksa di tahun 2017. Kini, tumor tulang tersebut justru membuat wajib militernya tertunda untuk jangka waktu yang tidak pasti.

A post shared by 유아인/Ah-in Yoo (@hongsick) on Jan 16, 2017 at 1:53am PST

Seiring pemberitaan ini, ucapan agar Ah In cepat sembuh pun terlihat di foto terakhir yang diunggahnya di Instagram. Banyak netizen yang juga mengutarakan kesedihan mengetahui Ah In menderita tumor itu.“Jangan sakit dong ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ아ㅠㅠㅠㅠ,” tulis pemilik akun @___d.huf.“Get well soon oppa ...,” tulis @alkaputraditz.Sementara, karir Ah In menjadi terancam. Pasalnya, Ah In harus membatalkan dan menolak berbagai pekerjaan agar dapat mempersiapkan diri menjalani wajib militer. Ah In kini berusia 30 tahun.