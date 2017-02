Jessica Iskandar Ajari El Barack Gunakan Hak Suara Sejak Kecil

Informasi apapun itu selama positif dan membangun kepribadiannya pasti akan selalu aku ikut sertakan. Pembangunan pola pikir dan jalannya hati yang baik dibiasakan sejak dini. Orang tua adalah contoh konkrit terbentuknya kepribadian seorang anak. Seperti menggunakan hak suara untuk ikut merealisasikan demokrasi yang baik di negeri kita tercinta, Indonesia. @inijedar X @alexanderbarackel #pilkadadki #pilgub #pilkada2017 #pilkadadki2017 #coblos #dki

A post shared by Jessica Iskandar (@inijedar) on Feb 14, 2017 at 8:58pm PST