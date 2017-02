FOTO: Film Split Baru Tayang, Sutradara Janjikan Sekuel Lanjutan?

LOS ANGELES – Film horor Split, yang baru tayang di Indonesia Rabu 15 Februari 2017, dikabarkan akan ada film lanjutan. Meski belum jelas akan berkelanjutan sebagai sebuah sekuel atau bukan, namun sang sutradara M. Night Shyamalan sudah menuliskan janji untuk film tersebut.

Tak lama setelah film Split dirilis di Amerika Serikat, awal Februari 2017, Shyamalan mengungkap janjinya tersebut di Twitter. Shyamalan mengungkap dirinya telah mempersiapkan outline cerita setebal 11 halaman yang berhubungan dengan Split.

I have an 11 page outline for my next film in my bag. I can't tell you what it is, but If you've seen #Split...