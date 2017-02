Tiga Film Bertema Musik Terbaik Milik Hollywood

The Sound of Music. (Foto: TheSoundofMusic)

LOS ANGELES – Film bertema musik kembali menunjukkan taringnya saat La La Land menerima banyak penghargaan di sejumlah festival. Namun sebelum karya yang dibintangi Emma Watson dan Ryan Gosling itu booming, ada beberapa film musikal yang sukses tampil di Hollywood.

Yuk, simak tiga film yang masih mendapat banyak pujian dan dikenang para penggemar versi Okezone.

1. La La Land



Siapa yang tidak ingat perjuangan Mia dan Sebastian dalam mencari cinta dan kehidupan secara bersamaan. Nyatanya film ini berhasil meraup segudang penghargaan, dan sang aktris utama, Emma Stone, menjadi best actress di beberapa festival film. Jelang Oscar dan diprediksi raih sejumlah piala, film ini mendapatkan skor 8,5 di IMDb dan 93% di Rotten Tomatoes.

2. Grease



Siapa yang tak kenal John Travolta, lewat gerakan tari ikonik John Travolta, film berjudul Grease masih banyak dikenang para penggemar hingga kini. Cerita musikal tentang sebuah cinta yang dipertemukan kembali menjadi tema utamanya. Meraih 7,2 di IMDb dan 77% di Rotten Tomatoes, film tahun 1978 ini berhasil memenangkan 4 penghargaan pada 1979.

3. The Sound of Music



Cerita dari The Sound of Music ini menjadi cikal bakal film paling ikonik dari genre musikal. Berbagai remake telah dibuat yang menceritakan tentang biarawati yang diminta mengasuh tujuh anak seorang Austria yang kaya. Cerita yang menyuguhkan soal agama, keluarga, dan nasionalisme tersebut mendapat skor 8 di IMDb dan 86% di Rotten Tomatoes.

Selain itu, masih banyak lagi film-film musikal yang juga menarik untuk ditonton, seperti Les Miserables, The Phantom of the Opera, dan West Side Story. Bagaimana menurut Anda? Apa film musikal yang paling dikenang?