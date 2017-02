Robert Downey Jr Jadi Peramal di Man of the People

LOS ANGELES – Kerap tampil sebagai superhero, aktor Robert Downey Jr akhirnya menerima tantangan peran berbeda untuk menjadi peramal. Hal itu akan disebutkan sutradara Richard Linklater dalam film yang berdasarkan episode podcast Reply All (Gimlet Media) berjudul Man of the People.

Dilansir Sindonews, Kamis (16/2/2017), Sayangnya, film tersebut masih belum memiliki judul tetap. Hanya saja Man of the People mengikuti kisah nyata Dr John Brinkley, penipu terkenal yang memilih jalan menipu untuk ketenaran dan keberuntungannya dengan cara menggunakan obat palsu, populisme, dan radio teknologi baru di era 1920-an.

Popularitasnya itu lantas menarik perhatian Dr Morris Fishbein, editor jurnal America Medical Association yang kemudian melakukan pencarian yang cukup lama untuk ‘mengalahkan’ John.

Selain membintangi film tersebut, Robert juga ikut memproduksinya bersama dengan Susan Downey dan Megan Ellison dari Annapurna Pictures. Richard berperan sebagai co-producer bersama dengan PJ Vogt, Tim Howard dan Chris Giliberti.

Sementara itu, aktor berusia 51 tahun itu akan berperan dalam film Spider-Man: Homecoming dan Avengers: Infinity War.

Kabar menarik lainnya, Robert juga mengumumkan dirinya akan kembali berperan sebagai Sherlock Holmes di film Sherlock Holmes 3. Dilansir Aceshowbiz, sutradara Richard telah mengenalnya karena pernah mengarahkan Downey di film Boyhood dan Before Sunrise.

Melalui Boyhood, Linklater pernah menuai prestasi dari Golden Globe Awards dan BAFTAs. Film ini juga dinominasikan sebagai Best Picture di Academy Awards ke-87.