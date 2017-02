Niki Caro Resmi Sutradarai Live-Action Mulan

LOS ANGELES – Kabar baru datang dari penggarapan film live-action Mulan. Disney telah menunjuk Niki Caro sebagai sutradara live-action Mulan.

Kontrak Caro dengan Disney untuk Mulan ini menjadikannya sutradara wanita kedua yang mengarahkan film dengan budget lebih dari USD100 juta. Mulan sekaligus menjadi proyek kedua Caro dengan Disney setelah McFarland, USA pada 2015.

Selain menunjuk Caro sebagai sutradara, Disney juga mengumumkan penunjukkan Bill Kong sebagai produser eksekutif. Pemilihan Kong sebagai executive producer didasarkan pada kebutuhan Disney untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya China demi kepentingan Mulan.

Khong sendiri sudah melahirkan banyak film China sukses dan terkenal. Beberapa diantaranya adalah House of Flying Daggers, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Journey to the West, dan Monster Hunt.

Penggarapan Mulan sempat menuai kontroversi ketika tersiar kabar jika Disney akan menggandeng aktor Eropa untuk menjadi kekasih Mulan. Tapi hal itu segera dibantah dan Disney memastikan tak akan menggaet aktor Barat tetapi meng-casting pemain berdarah Asia.

Mulan versi live-action dijadwalkan tayang di bioskop Amerika pada 2 November 2018. Meski daftar pemain belum dipilih, tapi urusan skenario sudah dipercakan kepada Rick Jaffa dan Amanda Silver yang telah menulis skenario Jurassic World.