Kapan Nih Ed Sheeran Rilis Lagu Baru?

LONDON – Para penikmat musik tampaknya sudah tidak sabar dengan karya baru musisi Ed Sheeran. Rupanya penantian tersebut akan segera terjawab. Ya, Ed Sheeran mengumumkan akan segera merilis lagu terbarunya.

Ed memberikan pengumuman gembira itu lewat Twitter. Sama seperti saat mengumumkan perilisan Shape of You dan Castle on the Hill, Ed hanya mengatakan jika lagu barunya ini akan dirilis hari Jumat.

“Lagu baru akan rilis hari Jumat ini! Nantikan,” kicau Ed memberikan pengumuman.

Artinya, lagu baru ketiga Ed ini dirilis hanya 1,5 bulan setelah perilisan Shape of You dan Castle on the Hill. Dua lagu yang menandai comeback Ed setelah vakum setahun itu diluncurkan ke pasaran pada 6 Januari 2017.

Tak lama setelah dirilis, Shape of You dan Castle on the Hill langsung memuncaki berbagai tangga lagu dunia, termasuk chart Billboard. Melihat rekam jejak lagu-lagu Ed, lagu baru yang dirilis Jumat mendatang itu diyakini juga akan menguasai berbagai tangga lagu.