Catat! Ini Tanggal Konser BTS di Indonesia

JAKARTA – Kabar bahagia untuk seluruh fans Bangtan Boys (BTS), Army, di Indonesia. Grup yang terdiri dari Suga, V, Rap Monster, Jimin, Jin, Jungkook, dan J-Hope ini akan mampir ke tanah air untuk menggelar konser solo mereka.

2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR 일정 추가 안내#BTS #THEWINGSTOUR pic.twitter.com/TVI0WBCUqE — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) February 15, 2017

Rabu 15 Februari 2017, BigHit Entertainment selaku agensi BTS mengumumkan kabar baik tersebut lewat Twitter. BigHit merilis poster konser bertajuk “The Wings Tour: 2017 BTS Live Trilogy Episode III” yang berisi daftar tanggal dan kota penyelenggara konser.

“2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour #BTS #TheWingsTour,” tulis BigHit.

Dari poster terlihat bahwa “Wings Tour” akan dihelat di Jakarta pada 29 April 2017. Konser akan bertempat di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang.

Belum ada informasi lebih lanjut tentang siapa promotor yang membawa BTS ke Indonesia untuk konser ini. Harga tiket atau seat plan grup pelantun You Never Walk Alone tersebut juga belum diketahui.

Di sisi lain, masih berdasar poster dari BigHit, terlihat bahwa BTS akan mampir ke empat kota lain di Asia dan Australia. Selain Indonesia, grup yang tengah naik daun ini juga akan menggelar konsernya di Bangkok, Manila, Hong Kong, dan Sydney, semua dalam kurun waktu April hingga Mei 2017.