Cara Simple Raline Shah Ungkapkan Kasih Sayang

jpnn.com - Perasaan kasih sayang tentu dimiliki hampir oleh setiap manusia di bumi ini, termasuk Raline Shah. Ia pun mengungkapkan rasa sayangnya dengan sangat sederhana.

Hal ini terjadi saat dirinya menyanyikan lagu berjudul Bunda milik Melly Goeslaw bersama Dina, seorang siswa Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Medan yang dikelola ibundanya.

Raline menuturkan, dirinya tak bisa menggambarkan kebahagiaannya terlebih saat air matanya menetes, Dina justru membantunya mengelap air matanya.

“Menyanyikan lagu Bunda Teh @melly_goeslaw bersama Dina, salah satu murid Yayasan Pembinaan Anak Cacat, Medan sejak umur 5 tahun. Terima kasih kepada ibuku yang membina dan mengurus YPAC dan membawa aku sejak umurku 11 untuk menjadi bagian dari hidup anak-anak spesial ini. When someone less physically and mentally fortunate than you wipes away your tears… no words can describe it. #happybirthday #ypacmedan,” tulis Raline dilansir JPNN.

Melihat posting-an tersebut, tak sedikit netizen yang memuji apa yang dilakukan Raline.