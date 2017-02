Ini Lima Drama Korea yang Bikin Baper

Descendant of the Sun (Foto: Asianwiki)

SEOUL - Tak dipungkiri drama Korea memiliki kedalaman cerita yang sangat menyentuh bagi penikmatnya. Berikut adalah lima drama Korea yang sangat romantis.

Mengutip Sindonews, berikut 5 drama Korea romantis yang cocok disaksikan bersama pasangan:

1. Pinocchio

Pinocchio merupakan serial televisi Korea Selatan 2014. Drama yang memiliki 20 episode ini dibintangi Lee Jong-suk dan Park Shin-hye. Ceritanya mengisahkan pekerjaan wartawan dengan balutan kisah cinta yang romantis dan unik.

Chemistry yang dimainkan Lee Jong Suk dan Park Shin Hye membuat Drakor, sebutan fans drama Korea dan pasangan romantic akan tersenyum dengan romansa yang diperlihat dua artis tersebut.

2. Boys Before Flower (BBF)

Boys Over Flowers atau Boys Before Flowers adalah drama Korea yang diadaptasi dari manga Jepang Hana Yori Dango. Drama ini menceritakan tentang Geum Jan Di (Koo Hye Sun), gadis yang berasal dari keluarga biasa yang memiliki toko laundry di dekat sekolah Shin Hwa, sekolah paling bergengsi di Korea Selatan.

Awal cerita dimulai ketika Jan Di hendak mengantarkan laundry milik salah seorang siswa Shinhwa, ternyata laundry itu milik siswa yang akan bunuh diri karena stres mendapat bullying dari F4.

Secara kebetulan, Jan Di menolong anak itu. Tindakannya segera menjadi perhatian publik dan menyulut kemarahan publik terhadap Shin Hwa. Untuk menenangkan kemarahan publik, Jan Di ditawari beasiswa renang untuk dapat bersekolah di Shinhwa. Awalnya dia menolak, namun akhirnya menerima setelah keluarganya memaksa.

Hari pertama di Shinhwa, Jan Di mencoba untuk menghindari konfrontasi dengan F4 karena dia tahu apa yang terjadi pada mereka yang berani menentang F4. Gu Jun Pyo (Lee Min Ho), Yoon Ji Hoo (Kim Hyun Joong), So Yi Jung (Kim Bum), dan Song Woo Bin (Kim Joon). Mereka adalah anak-anak paling kaya dan paling berkuasa di sekolah Shinhwa dan di Korea Selatan. Drama ini pun sangat cocok untuk ditonton saat mengisi waktu santai di momen Valentine.

3. Descendants Of The Sun

Descendants of the Sun mengangkat kisah cinta antara tentara muda bernama Yoo Si Jin (Joong Ki) dengan Kang Mo Yeon (Hye Kyo), dokter militer yang ditugaskan di sebuah pangkalan militer di luar negeri.

DOTS yang ditulis oleh Kim Eun Sook dan Kim Won Suk serta disutradarai Lee Eung Bok dan Baek Sang Hoo ini mendapatkan popularitas di Korea, tercatat 14,4% jumlah pemirsa dengan episode pertama yang ditayangkan pada 24 Februari tahun lalu. Tak heran drama ini sangat cocok untuk ditonton saat momen hari kasih sayang.

4. Cinderella Four Knight

Cinderella and Four Knights menjadi serial televisi Korea Selatan yang disiarkan televisi kabel tvN pada 12 Agustus 2016. Drama yang dibintangi Park SO Dam, Jung Il Woo, Ahn Jae Hyun dan Lee Jung Shin ini bercerita tentang orang-orang berusia 20-an yang penuh semangat yang kebetulan tinggal bersama.

Kisahnya diadaptasi dari novel dengan judul yang sama dan telah diterbitkan pada 2011. Alur ceritanya cukup unik dan sisi romantis yang ditampilkan Jung Ill Woo dan Park So Dam berbeda dengan drama Korea umumnya.

5. Goblin

Goblin menjadi drama yang berhasil meraih rating tinggi. Drama yang diperankan Gong Yoo dan Kim Go Eun ini mampu menggeser popularitas Descendants Of The Sun (DOTS) yang dibintangi Song Joong Ki.