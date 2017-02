Belum Berencana Buka Hati, Jupe Tak Masalah Lama Menjomblo

JAKARTA – Tidak pernah terlihat dekat dengan pria setelah berpisah dengan Gaston Castano, Julia Perez (Jupe) mengaku belum berencana membuka hati untuk pria lain. Namun ia berharap kekasihnya nanti akan mengerti soal kondisi kesehatannya.

Menurut Jupe, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk merajut jalinan asmara karena dirinya masih fokus kepada pemulihan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit kanker.

“Ada sih beberapa (pria) hadir di kehidupan aku. Memang ini belum momennya buka hati gitu. Memang enggak ada, enggak ada kepikiran ke situ juga. Semenjak lepas sama Gaston sudah enggak ada sama sekali saya buka hati untuk ini,” katanya dalam tayangan Go Spot, Rabu (15/2/2017).

Jupe memang sosok yang tegar dan penuh semangat. Wanita 36 tahun tersebut tidak ingin menjalin hubungan atas dasar kasihan. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk pria yang menyayanginya.

Sampai saat ini, pelantun Aku Rapopo tersebut merasa belum menemukan orang yang benar-benar tulus untuk menggantikan posisi Gaston di hatinya.

“Sempat kepikiran mau buka tapi buka enggak buka enggak. Jadi Gaston ya laki-laki terakhir saya. Saya pikir, saya ingin memberikan yang terbaik untuk calon pasangan saya itu. Kalau saya kasih dia the worst of me kayak-nya enggak adil gitu,” kata Jupe.

“Kalau ada yang benar-benar setia berarti dia paham dunia rumah sakit, paham cewek kanker seperti apa, paham aku. Ya semua itu keajaiban tuhan. Tapi karena efek kemo dan radiasi ya enggak bisa punya anak. Kalau memang ada laki-laki tersebut ya saya juga harus suka ya,” pungkasnya.