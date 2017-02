Ngebet Punya Anak Kedua, John Legend Ingin Chrissy Teigen Segera Hamil

JAKARTA – Setelah pasangan selebriti John Legend dan Chrissy Teigen mendapatkan anak pertama bernama Luna, pada April 2016. Ia justru berharap sang istri bisa segera hamil anak kedua agar suasana rumah tambah meriah.

Rumor kehamilan Chrissy santer terdengar selama beberapa minggu terakhir, namun model cantik itu masih belum mengonfirmasi kehamilannya. Meski begitu, John mengaku terus berharap untuk bisa memperoleh anak kedua.

“Kami ingin memiliki lebih banyak (anak),” kata John kepada dilansir Sindonews dari E! Online, Rabu (15/2/2017).

“Kami memiliki waktu yang sulit melakukannya, jadi kami mendapatkan beberapa bantuan dan akhirnya (kami) dapat menghasilkan Luna dan mudah-mudahan akan menghasilkan beberapa anak lagi di masa depan,” tambahnya.

Ketika berbicara mengenai anak semata wayangnya itu, John mengaku keadaannya sangat baik. Luna sangat menyenangkan sekarang. “Dia banyak bergerak. Dia belum berjalan, tapi dia merangkak dengan kecepatan dan kegembiraan,” imbuh John.

Sementara itu, sebelum pelantun All of Me dan istrinya bisa berpikir lebih matang tentang rencana memiliki anak kedua, pasangan bahagia ini sedang fokus untuk musim acara penghargaan yang mereka miliki selama beberapa bulan terakhir ini.

Setelah melalui Golden Globes dan Grammy, acara penghargaan selanjutnya yang akan dihadirinya John dan Chrissy adalah Oscar pada akhir Februari ini. Dalam acara tersebut, John akan menampilkan beberapa lagu yang luar biasa dari film hit La La Land.

“Saya senang, saya suka lagu-lagunya. Emma Stone dan Ryan Gosling meminta saya untuk menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan dalam film, dan saya senang untuk melakukannya. Kami senang untuk merayakan film itu dan semua lagu luar biasa disekelilingnya,” pungkas John.