FOTO: Wah, Cagub Pilihan Keluarga Ashanty Beda-Beda!

buat dagelan aja nihhh, krn sebenernya kita juga ngga milih hehe maklum rumahnya masuknya tanggerang😀 tapi boleh kan kl kita kagum sm sosok2 yg maju buat mimpin jakarta😀 karena kita sekolah, bekerja dll dijakarta yg kita cintai😍 dan pilgub jakarta kali ini bener2 membuat sy terpukau, terpukau karena begitu terlihatnya mulut2 teman2 sy yg tdk baik, saling menjatuhkan, nyinyir, bahkan kadang ngarang😀 hanya utk menjatuhkan paslon lain😴😴 seperti yg kalian pilih itu malaikat? come on,, mrk manusia lohh.. punya kekurangan dan kelebihan.. ketiga paslon ini sy akui semuanya orang yg hebat, yg rela mendedikasikan dirinya utk JAKARTA yg lebih baik😀 ngga usah bawa2 siapa bapaknya, apa agama nya, pernah dipecat atau apa lahh.. kenapa sihh seneng banget cari kekurangan orang lain.. gampang kok, pilih aja yg kamu suka, suara terbanyak yg menentukan.. siapa pun yg menang yaaa terima donk😀 saya dan suami sy pun kali ini memilih paslon yg berbeda, bahkan anak2 sy.. dan kami adu argumen yg positif, ngga ada tuh saling jatuhin, saling jelekin.. pada akhirnya ini semua hanya soal pilihan, soal siapa yg menurut kita lebih pantas diantara yg pantas😀 kita doakan saja, siapa pun yg menang, mau pilihan sy, atau suami sy, atau pilihan kalian?? dpt membawa jakarta lebih baik dan lebih maju😀 salam damai buat kita semua😍 selamat memilih buat semua teman2 sy besok😀 @basukibtp @agusyudhoyono

