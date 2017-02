Ikut Pilkada, Cathy Sharon: Apapun Pilihanmu Kita Tetap Saudara

Besok jangan lupa ke TPS yuk guys 😁✌🏼 Jangan mau Golput. Gunakan suaramu untuk pembangunan kota Jakarta yang lebih keren ❤️ #voteahok #pilihahok #gue2 #kacamatakuda #pilihyanglurus

A post shared by Cathy (@cathysharon) on Feb 14, 2017 at 8:28am PST