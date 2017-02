Ungkap Pilihannya, Reza Artamevia Berharap Pilgub DKI Damai dan Lancar

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. Semoga bsk pesta demokrasi di Ibu Kota tercinta Jakarta berlangsung dgn penuh kedamaian, kelancaran dan kejujuran. Amiin Yaa ROBBAL 'Aalamiin. Dan insya ALLAH sy akan mencoblos No. 3. Good luck Everyone! . www.rezartamevia.com

A post shared by Reza Artamevia (@rezartamevia) on Feb 14, 2017 at 2:20am PST