Ben Affleck Tak Ingin Lagi Jadi Batman, Kenapa?

LOS ANGELES – Kabar mengejutkan datang dari Ben Affleck. Mantan suami Jennifer Garner ini tiba-tiba dirumorkan berniat meninggalkan film Batman dan tak ingin lagi bermain sebagai sang manusia kelelawar.

Rumor ini pertama tersebar dari pernyataan John Campea, kritikus film dari Collider. Campea mengungkap jika belakangan Affleck mengatakan keinginannya untuk lepas dari dunia Batman.

“Ben Affleck tak membuat kesalahan, dia hanya ingin keluar. Dia tak lagi ingin menjadi Batman,” ujar Campea dalam Collider Movie Talk.

Lebih jauh, Campea mengatakan jika Affleck telah bertemu dan berbicara dengan Warner Bros. Jika benar, maka film solo Batman yang saat ini tengah dalam masa penggarapan akan menjadi proyek terakhir Affleck sebagai Batman.

“Aku diberitahu, Ben Affleck bicara dengan Warner Bros agar bisa melepas peran Batman. Dan jika mereka tak mengijinkannya pergi, maka film solo Batman akan menjadi terakhir kalinya kita melihat Ben Affleck sebagai Batman,” lanjut Campea.

Baru dua minggu lalu Affleck mengumumkan mundur dari kursi sutradara Batman dengan alasan tak bisa fokus menjalani dua peran besar sekaligus. Kini posisi sutradara telah diduduki oleh Matt Reeves yang mengarahkan Dawn of the Planet of the Apes.