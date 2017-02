Bertrand Antolin Ingatkan Netizen Agar Tak Golput di DKI Jakarta

To All my Jakarta citizens.. jangan lupa bsk kita akan memilih Pemimpin kota kita. Pilihlah sesuai isi hati. Jangan dengarkan apa kata orang lain tapi Pilihlah pilihanMu sendiri... Dan ingatlah bahwa salah satu dari ke 3 calon pasangan itu akan ada yg menang dan akan memimpin ibu kota kita tercinta ini... siapapun yg menang adalah pilihan mayoritas penduduk Jakarta. Siapapun yg menang wajib kita dukung dan beri mereka kesempatan menjalankan program2 mereka. Tidaklah mudah menjadi pemimpin sebuah kota sebesar ibu kota Jakarta ini.. begitu banyak masalah dan kendala dan pemikiran juga tidak lah mudah agar semua masalah dapat selesai dalam kurun waktu jabatan 5 tahun. Jadi kita harus tetap semangat dan bersabar... Gunakan Hak Pilih kamu dan JANGAN GOLPUT... suksess untuk kita semua suksess untuk Jakarta #VOTE

A post shared by Bertrand Antolin (@bertrand1407) on Feb 14, 2017 at 1:16am PST