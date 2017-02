Duh, Ben Affleck Tak Ingin Kembali Perankan Batman

LOS ANGELES – Setelah pengumuman mundurnya Ben Affleck dari kursi sutradara film Batman, isu lain muncul bahwa ia tak ingin lagi perankan sosok superhero dari Gotham City tersebut.

Sebelumnya Ben Affleck tak ingin menyutradarai film tersebut karena ingin fokus mendalami perannya sebagai Batman dan menyatakan film keluaran Warner Bros itu belum punya naskah. Namun spekulasi terus berkembang, sebuah laporan menyatakan, naskah Batman kemungkinan akan ditulis ulang dari coretan-coretan Ben.

Namun laporan tersebut langsung dibantah dengan informasi lain yang mengatakan naskah sudah siap dan Ben sangat bahagia. Kemudian muncul kabar bahwa Matt Reeves (sutradara Dawn of the Planet of the Apes) telah ditawari untuk menukangi film ini menggantikan posisi Ben.

Tapi, kini muncul rumor lain yang lebih mengejutkan. Host Movie Talk Collider, John Campea, mengatakan, Ben kemungkinan tidak akan kembali sebagai Batman sama sekali. Menurutnya, tiga sumber terpisah memberi tahu bahwa Ben ingin keluar dan tidak mau lagi menjadi Batman.

“Saya diberitahu kalau Ben sedang berdiskusi dengan Warner Bros sebagai upaya keluar dari Batman. Dan, kalau mereka tidak membiarkannya pergi, film solo Batman akan menjadi film terakhir Ben sebagai Batman,” imbuh Campea seperti dikutip Sindonews dari Aceshowbiz, Rabu (15/2/2017).

Campea lantas menambahkan fans harus mempertimbangkan betul informasi ini. Apalagi, baik Ben ataupun Warner Bros belum memberikan pernyataan terkait hal tersebut.

Jika kabar ini benar, maka Warner Bros akan mulai mencari aktor lain untuk memerankan Batman dalam waktu dekat. “Batman adalah karakter yang terlalu besar untuk pensiun dini,” kata Campea.

Sejatinya, casting ulang pemeran Batman bukan hal baru karena di serial asli ada tiga aktor berbeda yang memerankan tokoh ini. Hal semacam ini juga bukan hal baru di film superhero. Dalam film superhero keluaran Marvel, misalnya, ada War Machine dan Hulk yang sudah diperankan aktor berbeda.

Dikutip dari CinemaBlend, jika Ben tetap memerankan Batman, maka dia akan muncul di empat film—lima jika dia kemudian memang muncul di film Wonder Woman. Ben akan muncul kembali sebagai Batman di Justice League. Film ini akan mulai tayang di Amerika Serikat pada 17 November mendatang.