Raisa Tutup MocoSik dengan Lantunan Kali Kedua

YOGYAKARTA - Festival buku dan musik MocoSik akhirnya menemukan titik akhir. Penampilan Raisa dengan membawakan lantunan lagu Kali Kedua menjadi penampilan penutup di hari ketiga.

Pada lagu sebelumnya, Mantan Terindah, para penonton sangat kompak bernyanyi bareng Raisa. Semua tampak mendalami lagu yang bercerita tentang mantan kekasih tersebut.

Raisa bahkan cenderung seperti seorang backing vocal karena suara penonton terdengar lebih keras darinya.

Secara keseluruhan, Raisa membawakan 11 lagu yang diambil dari album pertama hingga album terakhirnya.

Hits-hits andalan seperti Serba Salah, Mantan Terindah, Apalah Arti Menunggu atau Could It Be Love dibawakan pada panggung MocoSik. Suasana intim antara dirinya dan Your Raisa (sebutan untuk para penggemarnya) tersaji di Jogja Expo Center (JEC) pada malam hari ini.