Deddy Corbuzier Naik Pitam sampai Memburu Pemfitnah Dirinya

JAKARTA - Deddy Corbuzier geram akibat ulah salah satu akun netizen. Pada media sosial Instagram, akun tersebut menuding mentalist yang sekarang aktif sebagai presenter ini punya kekasih dari kalangan biasa. Akun itu juga menuduhnya kerap menginap di rumah sang kekasih.

Merasa difitnah, Deddy Corbuzier pun naik pitam. Dia pun berencana mencari pemilik akun Instagram yang memfitnah tersebut.

"Kalau ini tujuannya SAYA, saya akan cari kalian, semua yang ada di sini, i will find u, coz i know who u are and I WILL HURT U BAD. So BAD till u pray u never know me. Saya punya anak yang tinggal tidur sama saya, nginap di rumah perempuan dll?! Oh i gonna hurt u so bad. Legally, trust me I WILL FIND U, like i ALWAYS DO. U have 24 hours to straight this SHIT! Coz it will hurt a lot," tulis Deddy Corbuzier di akun Instagram miliknya.

Tidak main-main, ancaman tersebut benar dilakukan presenter Hitam Putih tersebut. Deddy menyebut dirinya telah menemukan sebuah akun yang diduga telah memfitnah dirinya. Dia pun berjanji bakal memberi kejutan kepada pemilik akun yang tidak bertanggung jawab tersebut.

"You can changes ur name, fake your acc, even delete ur acc. But i have a way to know who u are, where u are, what u do, what ur husband do, family, kids. Where they play, what they eat, everything. Tapi tidak perlu takut, saya tidak akan menghampiri anda sekarang, im a NICE person, kejutan biasanya datang saat kita lengah, saat kita berpikir semua sudah selesai, then BOOM. Oh I love surprises, a waiting game, U touch me, my Family, my Son, my Life or people i care, u will regret having ur hands. Just info, i have my way to find people i want. Oh anw, rumput depan rumah sudah saatnya di potong, Cheers," jelasnya panjang lebar.