Raline Shah Terekam Kamera Sedang Menangis, Nih Videonya

Menyanyikan lagu "Bunda" Teh @melly_goeslaw bersama Dina, salah satu murid Yayasan Pembinaan Anak Cacat,Medan sejak umur 5 tahun. Terimakasih kepada ibuku yang membina dan mengurus YPAC dan membawa aku sejak umurku 11 utk menjadi bagian dari hidup anak2 spesial ini. When someone less physically and mentally fortunate than you wipes away your tears... no words can describe it. #happybirthday #ypacmedan

