Keren, Spring Day BTS Raih 10 Juta Viewer dalam 26 Jam

SOLO – Boy band BTS berada di puncak popularitas. Hanya berselang sehari setelah diluncurkan, video klip teranyar mereka meraih rekor baru.

Dilansir Allkpop, Selasa (14/2/2017), video klip Spring Day telah ditonton 10 juta kali dalam 26 jam di situs Youtube. Raihan jumlah viewer fantastis tersebut mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Twice dengan video klip TT. Lagu TT mendapat 10 juta viewer dalam 40,5 jam.

Video klip Spring Day dalam 24 jam mendapatkan 9,4 juta viewer. Sebelumnya, BTS juga meraih sukses lewat video klip Blood, Sweat and Tears yang mendapatkan 6 juta viewer dalam 24 jam.

Kesuksesan tak hanya sebatas video, lagu baru di album mereka berjudul You Never Walk Alone dengan cepat menyapu tangga lagu di Korean Selatan. Pada Senin (13/2/2017) pukul 07:30 waktu setempat, lagu Spring Day menduduki peringkat pertama di delapan grafik realtime tangga lagu Melon, Mnet, Bugs, olleh, Soribada, Genie, Naver Music, dan Monkey3. Sementara lagu Not Today menduduki peringkat kedua.

Dilansir Soompi, Senin, pukul 07.30 waktu Korea, album ini menempati tempat teratas di tangga lagu Itunes di 13 negara yakni Armenia, Brunei, Finlandia, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Peru, Filipina, Singapura, Swedia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.