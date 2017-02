FOTO: So Sweet, Aurel Hermansyah Makan Malam Romantis Bareng Kekasih

JAKARTA - Tepat pada hari ini, Selasa (14/1/2017), masyarakat dunia sedang merayakan hari kasih sayang atau biasa disebut Valentine. Hal tersebut juga tak jarang dilakukan masyarakat Indonesia termasuk selebriti seperti Aurel Hermansyah.

Pasangan kekasih Aurel Hermansyah dan Rabbani Zaki terlihat juga tak mau melewatkan momen hari Valentine begitu saja. Terbukti dengan mengadakan acara makan malam romantis disebuah restoran. Hal itu terlihat dari unggahan Aurel bersama sang kekasih di akun Instagram.

happy valentine's day my boo πŸ’•. i love you to the πŸŒ™ and πŸ”™ A post shared by Aurelie Hermansyah (@aurelie.hermansyah) on Feb 13, 2017 at 10:16am PST

"happy valentine's day my boo. i love you to the moon and back," tulis Aurel pada keterangan foto.

Dalam foto tersebut, putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini terlihat cantik dengan mengenakan dress model sabrina bermotif abstrak. Kekasih gadis 18 tahun tersebut juga semakin tampan saat mengenakan pakaian serba hitam dan kacamata.

Keduanya memang terlihat sedang menikmati masa-masa indah mereka sebagai sepasang kekasih. Bahkan Rabbani Zaki sempat membalas ucapan selamat Valentine kepada sang kekasih dalam kolom komentar Instagram milik Aurel.

"Happy valentine's juga yaa sayang," tulis sang kekasih dalam kolom komentar.