VIDEO: Lihat Foto Mantan Pacar Lucky Hakim, Tiara Dewi Meradang

Bete bosan Ichh kenapa ya ini cewe masih aja tlpn" gak jelas !! Gak penting ...!! Bete tau Bete iiiiiiih hengkang sana bosan tau gk sich kirim" video"" yg gk jelas #mantan

A post shared by TiaradewiHakim (@tiaradewireal) on Feb 13, 2017 at 5:31am PST