VALENTINE 2017: Alasan Cynthia Lamusu Tak Pernah Rayakan Hari Kasih Sayang

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Cynthia Lamusu, mengaku tak pernah sekalipun merayakan momen valentine sejak berpacaran dengan Surya Saputra. Hal tersebut ia lontarkan melalui akun Instagram pribadinya, pada Selasa (14/2/2017) pagi.

Dalam foto yang ia unggah di akun Instagramnya, ibu dari Tatjana dan Bima ini mengaku bahwa Surya Saputra yang kini menjadi suaminya itu adalah tipikal pria romantis yang selalu membuat pipinya merona. Belum lagi sanjungan dari sang suami di akun sosial media, yang juga ia akui membuat dirinya mabuk kepayang.

"Dari Pacaran Dulu Gak merayakan #harivalentine karena menurut kami TIAP HARI adalah Hari utk mengungkapkan Kasih sayang. Alhamdulillah.... sudah 8 thn lebih menikah, kalau suami lagi Romantis, pipi saya masih aja suka Merah merona gimanaaaaa gitu (ciieeeeeee....)," tulis Cynthia pada keterangan foto.

"Seperti baca Postingan dia yang ini Hihihi.... I Love You Too Separuh nya Aku... terimaksih Kamu selalu jadi Laki Laki Hebat untuk istri dan Anak anak mu," sambungnya.

Wanita berusia 38 tahun ini juga terlihat mengunggah screenshot foto dirinya kala sedang duduk dengan menyelonjorkan kaki di atas meja. Dalam foto yang diunggah melalui akun Instagram sang suami tersebut, tampak berisi keterangan foto yang romantis, yang membuat dirinya tersipu malu hingga pipinya merah merona.

"Setiap liat anak2 dan terus liat kamu..aku selalu senyum sendiri..dan terimakasih sama Allah..karena aku diberikan kalian untuk menemani sisa hidupku..love you my wife..love you my little angels," tulis Surya pada keterangan foto.