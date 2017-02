FOTO: Update Media Sosial, Meghan Markle Tebarkan Energi Positif

LOS ANGELES – Setelah lama vakum, Meghan Markle akhirnya kembali update media sosial. Kekasih Pangeran Harry itu mengunggah sebuah foto di instagram.

Foto yang diunggah Markle, Senin 13 Februari 2017 itu memperlihatkan kaki Markle yang mengenakan flatshoes Charlotte Olivia bertema kucing. Di foto tersebut juga ada tulisan #NoBadEnergy dua kali.

“Sending good vibes - always in all ways #nobadenergy #bethechange,” tulis Markle.

Sending good vibes - always in all ways #nobadenergy #bethechange A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle) on Feb 12, 2017 at 11:46am PST

Sementara itu, dilansir dari Us Weekly, Markle diketahui baru saja pergi ke India selama lima hari dalam sebuah misi dengan lembaga sumbangan World Vision. Di lembaga tersebut, Markle memimpin sebuah inisiatif untuk membantu wanita di daerah di India yang terbelakang.

Di sisi lain, hubungan Markle dan Pangeran Harry semakin dekat. Markle diketahui semakin sering menghabiskan waktu bersama Pangeran Harry di Kensington Palace, dan sering berwisata ke luar negeri bersama adik Pangeran William tersebut. Markle juga diketahui sudah bertemu dengan Kate Middleton dan anaknya, Putri Charlotte, di sebuah pertemuan di Kensington Palace.

Sebelumnya, Meghan diketahui cuti atau hiatus dari Instagram seiring kasus rasisme dan seksisme yang menyerangnya ketika diketahui berpacaran dengan Pangeran Harry. Melalui surat resmi yang dirilis Kensington Palace, Pangeran Harry membela Markle, yang disebutnya sebagai kekasih di surat tersebut, dan menginginkan masyarakat agar berhenti mem-bully Markle.