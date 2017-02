Tablo Berubah Jadi Fanboy Lihat Chance the Rapper Menang Grammy 2017

LOS ANGELES – Tablo menunjukkan sisi lain dirinya yang tak diketahui banyak orang ketika hadir di Grammy Awards 2017. Dalam perhelatan ke-59 Grammy tersebut, Tablo menunjukkan dirinya sebagai seorang fanboy dari Chance the Rapper.

Sisi fanboy Tablo pada Chance the Rapper itu diketahui dari postingan. Saat Chance the Rapper diumumkan sebagai pemenang salah satu kategori, ayah Haru ini berteriak kegirangan layaknya fans pada umumnya.

Dalam video yang tersebar di media sosial itu terlihat Tablo merekam saat-saat ketika Chance the Rapper diumumkan sebagai pemenang. Teriakannya terdengar jelas sesaat setelah presenter mengumumkan kemenangan Chance the Rapper.

Chance the Rapper sendiri berhasil membawa pulang tiga trofi Grammy masing-masing untuk kategori Best New Artist, Best Rap Album, dan Best Rap Performance. Pemilik nama asli Chancellor Johnathan Bennett ini mengalahkan Drake dan Kanye West.

Sementara itu, Adele dan mendiang David Bowie menjadi pemenang terbanyak Grammy 2017 dengan lima piala. Adele memenangkan ketiga kategori utama Grammy yakni Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year mengalahkan Beyonce.