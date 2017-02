Duh, Will Smith Keluar dari Proyek Film Dumbo

LOS ANGELES – Aktor Will Smith baru saja mengumumkan tidak akan ambil bagian dalam film Disney remake yang berjudul Dumbo sejak Januari lalu. Ini alasannya.

Sejatinya, Smith sedang dalam pembicaraan untuk berperan dalam film yang diadaptasi dari film animasi original di 1941 tentang gajah bertelinga besar yang baik hati itu. Sayang, dia akhirnya tidak meneruskan proyek tersebut dengan alasan honor dan jadwal.

Awalnya Smith ditetapkan untuk memainkan peran ayah dari anak-anak yang berteman dengan Dumbo. Sementara Tom Hanks telah ditawarkan untuk memainkan karakter jahat dalam film tersebut.

Smith muncul dalam film supervillain, Suicide Squad sebagai Deadshot di tahun lalu. Dia juga membintangi film Collateral Beauty pada tahun yang sama. Aktor bertalenta akan kembali bermain di film Bad Boys threequel berjudul Bad Boys for Life dan direncanakan akan rilis di Amerika Serikat pada 9 November 2018.

Tahun ini, Smith akan membintangi film David Ayer berjudul Bright bersama dengan Noomi Rapace, Edgar Ramirez, dan Joel Edgerton.

Sementara itu, Dumbo merupakan salah satu dari banyak film adaptasi live-action dari Disney. Film lainnya adalah Beauty and the Beast yang akan dirilis pada 17 Maret tahun ini, kemudian The Lion King, Peter Pan, Maleficent 2, The Little Mermaid, Mulan, Snow White dan Cruella yang menceritakan tentang sosok Cruella de Vil dari film animasi 101 Dalmatians.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, Selasa (14/2/2017), Dumbo akan diarahkan oleh Tim Burton yang baru-baru menangani beberapa film, seperti Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, The Brothers Grimm, dan Transformers: Age of Extinction.

Untuk semakin memperkuat film tersebut, Tim akan didampingi oleh Ehren Kruger sebagai penulis naskah.