7 Momen Dramatis di Grammy Awards 2017

LOS ANGELES – Acara penghargaan Grammy Awards 2017 baru saja dihelat. Meski telah usai, Grammy Awards 2017 banyak kesan yang didapat, baik bagi para artis maupun penontonnya.

Okezone telah merangkum tujuh peristiwa paling dramatis dan tak terlupakan di Grammy Awards 2017, dari yang lucu hingga yang mengerikan dan tak terduga.

1. Twenty One Pilots buka celana di atas panggung

Entah apa yang ada di pikiran para personel Twenty One Pilots, setelah berhasil mendapatkan Best Pop Duo/Group Performance, keduanya malah melepas celana panjangnya di atas panggung. Twenty One Pilot berhasil meraih penghargaan lewat single Stressed Out, menyingkirkan para nominator lainnya. Duo ini juga dinominasikan untuk Best Record of the Year (Stressed Out), Best Rock Performance, Best Rock Song, dan Best Song Written for Visual Media (Heathens).

2. Hamil tak halangi Beyonce beratraksi

Sebelumnya, kabar persiapan aksi panggung Beyonce di panggung Grammy Awards 2017 cukup mengejutkan publik. Pasalnya, istri Jay-Z tersebut sedang hamil dengan usia kandungan tua.

Meski tengah hamil besar, Beyonce mencoba dalam aksi panggungnya. Dengan balutan baju berwarna emas, ia tampak luwes dalam menyanyi dan menari.

Bahkan, ia membuat sebuah atraksi mencengangkan saat membawakan dua lagu dari album "Lemonade" yaitu Love Drought dan Sandcastle. Penyanyi berjuluk Queen Bey tersebut menyanyi di atas sebuah kursi dan tiba-tiba posisi kursi miring ke belakang, menahan tubuhnya yang tengah berat dan hamil tua.

Penampilan tersebut dilakukan di antara para penari yang memiringkan kursi ke arah depan. Meski begitu, penampilan Beyonce berakhir dengan mulus.

3. Adele mengumpat dan menangis di atas panggung

Adele menjadi penyanyi pembawa lagu tribut untuk mendiang George Michaels. Adele membawakan lagu George Michael favoritnya yang dipilihnya sendiri, yaitu Fastlove.

Namun, rupanya sebuah kesalahan teknis membuatnya mengumpat di atas panggung kurang dari semenit setelah mulai penampilannya. Kontan, Adele menghentikan penampilannya dan meminta maaf kepada penonton.

Adele diketahui mengalami kesulitan teknis di panggung Grammys tahun lalu ketika menyanyikan lagu All I Ask, dan menyatakan dirinya tidak bisa lagi tampil seperti itu. Adele terus meminta maaf, namun ketika mendengar dukungan dari penonton, Adele pun menangis dan mengulang penampilan dari awal.

4. Matinya Mic James Hetfield 'Metallica'

Lady Gaga tampil memukau ketika bernyanyi bersama Metallica di lagu Moth Into Flame. Di bagian interlude lagu tersebut, Lady Gaga terlihat mendekati penonton dan segera melompat, alias melakukan crowdsurfing.

Penonton yang antusias melihat Lady Gaga pun segera menahannya dan mengembalikan Lady Gaga ke atas panggung.

Namun, di balik keseruan itu terjadi kesalahan teknis pada awal penampilan. Microphone yang digunakan oleh vokalis Metallica, James Hetfield, tak berfungsi, sehingga dalam momen duet hanya suara Gaga yang terdengar. Hetfield pun terpaksa menempel lebih dekat dengan sang Mother Monster.

5. Tribut untuk Prince

Tampil membawakan single Let’s Go Crazy, Bruno Mars sukses memberikan suguhan untuk tribut kepada mendiang Prince. Tak hanya sekadar lagu, pelantun Grenade ini juga menghadirkan kostum yang sering dipakai Prince yakni kemeja dan jas gemerlap berwarna ungu.

Menariknya, selain kostum dan lagu, Bruno Mars juga turut bermain dengan sebuah gitar elektrik berwarna putih yang menyerupai gitar milik Prince dan memeragakan sebuah sesi gitar solo.

Walaupun hanya membawakan satu lagu, Bruno sukses meraup tepuk tangan riuh hingga standing ovation dari barisan penonton. Bahkan, penampilan uniknya di atas panggung menjadi perbincangan hangat di media sosial.

6. Lagi, Adele kalahkan Beyonce

Kemenangan Adele atas Beyonce di tiga kategori bergengsi, Record of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year, menjadi salah satu perhatian utama di panggung Grammy Awards 2017. Namun, dalam pidato penerimaan penghargaan Album of the Year, Adele mengucap dirinya tidak pantas dan menyebutkan idolanya adalah Beyonce.

Mendengar ucapan tersebut, Beyonce pun menangis. Reaksi istri Jay-Z tersebut membuat netizen terharu. Sementara itu, netizen yang menyaksikan kemenangan Adele tersebut segera mengungkapkan keberatan di Twitter.

7. Adele patahkan trofi Grammy

Kemenangan Adele atas Beyonce ternyata sedikit tercoreng oleh sebuah kecelakaan kecil. Pasalnya, pelantun Hello itu terlihat mematahkan trofi kemenangannya persis di depan istri Jay Z tersebut.

Banyak fans yang menganggap Adele hanya tidak sengaja mematahkan piala Grammy tersebut Namun ada penggemar yang menganggap hal itu sengaja dilakukan untuk diberikan kepada Beyonce.

Namun, Adele terlihat tidak peduli. Buktinya, wajahnya tetap senyum dan justru mengangkat trofi patah itu tinggi-tinggi. Saat menjalani sesi wawancara di belakang panggung, Adele mengulang lagi penjelasannya bahwa Beyonce lebih pantas mendapatkan penghargaan paling bergengsi tersebut.