Duh, Adele Patahkan Trofi Penghargaan Grammy Awards 2017

LOS ANGELES – Kemenangan Adele atas Beyonce ternyata sedikit tercoreng oleh sebuah ‘kecelakaan kecil’, pasalnya, pelantun Hello itu secara tak sengaja mematahkan trofi kemenangannya persis di depan istri Jay Z tersebut.

Adele mematahkan piala yang didapatnya ketika memberikan pidato kemenangan terakhir untuk kategori Album of the Year, memisahkan bagian bawah trofi dan cerobong khas Grammy.

Menariknya, kejadian tersebut terjadi setelah Adele mengucapkan bahwa dirinya tidak pantas menerima penghargaan tersebut, dan mengucapkan bahwa dirinya telah menjadi fans dari Queen Bey – julukan Beyonce.

“Aku tidak bisa menerima ini,” kata Adele di panggung Grammy Awards 2017 yang digelar Minggu 12 Februari 2017 waktu Los Angeles.

Banyak fans yang menganggap Adele hanya tidak sengaja mematahkan piala Grammy tersebut, namun ada penggemar yang menganggap hal itu sengaja dilakukan untuk diberikan kepada Beyonce.

Namun, Adele terlihat tidak peduli. Buktinya, wajahnya tetap senyum dan justru mengangkat trofi patah itu tinggi-tinggi.

Saat menjalani sesi wawancara di belakang panggung, Adele pun mengulang lagi penjelasannya bahwa Beyonce lebih pantas mendapatkan penghargaan paling bergengsi tersebut.

Dilansir EW, Selasa (14/2/2017), Beyonce diketahui hanya memenangkan 2 kategori dari 9 yang dinominasikan, sedangkan Adele mendapatkan lima kemenangan. Tiga di antaranya adalah yang paling bergengsi, yaitu Record of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year.

“Kurasa ini waktunya (Beyonce) menang. Dia harus apa supaya menang Album of the Year?” tanya diva asal Inggris tersebut.