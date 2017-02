Wow! Butuh 1.600 Jam untuk Bikin Gaun Adele Saat Tampil di Grammy

LOS ANGELES - Grammy Awards 2017 sukses digelar di Staples Center, Los Angeles, California, Amerika Serikat, Minggu 12 Februari 2017. Dari sejumlah nama musisi yang masuk daftar nominee, Adele berhasil menyabet lima penghargaan sekaligus.

Tentu prestasi ini menjadi perhatian banyak orang. Tak hanya itu, penampilannya yang anggun dengan balutan gaun berwarna hijau juga sukses mencuri perhatian. Bahkan dalam kesempatan tersebut, ibu satu orang anak itu menjadi salah satu selebritas dengan gaun terbaik dan mendapatkan banyak pujian.

Dilansir dari Vogue, gaun koleksi rumah mode Givenchy tersebut memiliki aksen unik tepat di bagian dada. Kabarnya, gaun rancangan Riccardo Tisci ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya. Dibuat secara handmade dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, membuat gaun ini memakan waktu 1.600 jam.

Stylist Gaelle Paul mengatakan, pemilihan warna gaun yang terinspirasi dari warna Army look ini, membuat gaun tersebut membutuhkan waktu lama dalam proses pengerjaan. Pasalnya, diperlukan teknik pencampuran warna yang sulit untuk menghasilkan warna sesuai keinginan.

Selain itu, gaun hijau ini juga semakin indah dengan adanya bordiran di bagian lengan dan depan. Paul pun menilai, gaun tersebut menjadi salah satu karya terbaik Tisci. "Butuh 1.600 jam untuk membuat, karena semua panel dilipat secara terpisah kemudian disatukan," papar Paul.

Biasanya, dalam berbagai kesempatan, pelantun All I Ask tersebut tampil di panggung dengan balutan busana berwarna hitam atau merah. Dua warna tersebut identik dengan penampilan Adele. Namun, kali ini dia tampil berbeda. Pemilik nama asli Adele Laurie Blue Adkins itu pun semakin terlihat cantik dan anggun berkat gaya dan warna rambut serta make up yang sempurna.

"Saya suka desain gaun yang unik, mewah, desain sedikit vintage, namun begitu sangat modern dan feminin. Yang paling menarik teknik-teknik yang digunakan menambah nilai adi busana ini. Mewah namun sopan, saya bisa mempercayakan Givenchy dalam membuat gaun yang luar biasa," pungkasnya.