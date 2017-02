Katy Perry Tunjukkan Solidaritas pada Elizabeth Warren di Panggung Grammy 2017

LOS ANGELES - Musisi Katy Perry yang tampil membawakan lagu terbarunya Chained to the Rhythm secara terang-terangan menyatakan sikap atas kondisi politik di Amerika saat ini. Lirik lagu itu –so comfortable, we're living in a buble, buble; so comfortable, we cannot see the trouble, trouble– jelas menunjukkan situasi saat ini.

Pernyataan tegas Katy Perry turut ditampilkan dengan mengenakan armband atau kain di bagian lengan yang kata-kata “PERSIST” dengan huruf besar.

“PERSIST” atau “BERTAHAN” merujuk pada sikap senator Partai Demokrat dari negara bagian Massachusetts Elizabeth Warren yang dibungkam oleh pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell ketika ia mengkritisi tokoh Partai Republik Jeff Sessions dalam nominasi jaksa agung pekan lalu.

McConnell meminta Warren berhenti membacakan pernyataannya karena dinilai telah melanggar aturan di Senat. “Ia sudah diperingatkan. Ia telah diberi penjelasan. Tapi ia bertahan (but she persisted!)”, ujar McConnell.

Kata “SHE PERSISTED” itu menjadi trending topic di Twitter selama beberapa hari dan kemudian meluas menjadi simbol di t-shirt, tatto dan kini di lengan Katty Perry.

Tak cukup itu, di akhir lagu Chained to the Rhythm, Katy Perry dan Skip Marley yang mengiringinya bernyanyi, mengangkat tangan di bawah tulisan sangat besar yang mengambil potongan konstitusi Amerika, yaitu We the People. Ia juga berteriak lantang “No Hate!”.