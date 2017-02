Barry Likumahua Prediksi 3 Tahun Lagi Joey Alexander Bawa Pulang Piala Grammy

JAKARTA - Kegagalan Joey Alexander di Grammy Awards 2017 rupanya tak menyurutkan kebanggan para musisi Indonesia. Barry Likumahua misalnya.

Bassist yang diketahui sering berada satu panggung dengan pianis muda tersebut mengaku tetap bangga, karena Joey bisa disandingkan dengan musisi jazz ternama dunia.

"Buat saya tetap kebanggaan, Joey masuk kategori Best Improvised Jazz, berarti kemampuannya sudah diakui di dunia jazz Amerika. Dan kebanggaan karena dia bisa bersanding dengan Ravi Coltrane, John Scofield & nama-nama besar di dunia jazz lainnya," kata Barry kepada Okezone, Senin, 13 Febuari 2017.

Rasa bangganya tak berhenti sampai disitu. Bassist band Barry Likumahua Project tersebut menyebutkan pretasi menarik Joey yang bisa masuk sebagai nominasi selama dua tahun terakhir.

"Belum tentu nama-nama belum lain dari bangsa kita bisa menembus Grammy, sementara Joey berhasil masuk nominasi 2 tahun berturut-berturut," tambahnya.

Barry juga menunjukkan prediksinya bahwa pianis muda kelahiran Denpasar, Bali tersebut bisa membawa kemenangan nanti. Meski bukan tahun ini, ia memprediksi tiga tahun lagi Joey akan membawa piala kemenangan.

"Lagipula dia masih 13 tahun, perjalanannya masih panjang, mungkin nanti di umur 16 tahun akhirnya dia berhasil memenangkan grammy hehehe," harapnya.

Barry Likumahua dan Joey Alexander diketahui telah kenal sejak tahun 2011. Keduanya kerap manggung bersama dan bahkan Barry digandeng untuk mengiringi Joey dalam konser tunggalnya di Indonesia pada 2016 silam, bersama Dira Sugandi.

Joey Alexander gagal membawa piala kemenangan Grammy Awards ke-59 pada 12 Febuari 2017 untuk kategori Best Improvised Jazz Solo. Pada tahun sebelumnya ia juga mengalami hal serupa lewat mengantongi dua nominasi yakni Best Improised Jazz Solo dan Best Jazz Instrumental Album.