RISING STAR INDONESIA: Jadi Pembuka, Annisa Cahayani dan Trio Wijaya Mengecewakan

JAKARTA – Rising Star Indonesia memasuki babak Super10. Annisa Cahayani dan Trio Wijaya dipercaya untuk membuka episode Rising Star yang tayang pada Senin (13/2/2017) malam ini.

Annisa atau yang akrab disapa Icha membawakan lagu Hey Mama. Belajar dari minggu lalu, Icha yakin dia memilih lagu yang tepat dan akan tampil maksimal. Sayangnya, hasil mengecewakan malah ditampilkan Icha di atas panggung.

Remaja asal Banjarmasin itu hanya mendapat voting 57 persen dengan tiga Yes dari Ariel, Rossa dan Judika, serta satu No dari Anang. Suami Ashanty tersebut menyebut stage act Icha yang biasa menjadi alasan dia tak bisa memberinya yes.

“Ini kan refleksi dari 10 besar. Masyarakat berharap lebih tinggi kemampuan 10 besar yang mengalahkan jutaan orang. 10 besar harus dimaknai dengan baik. Penguasaan panggung harus lebih expert. Penampilan tadi tidak membahagiakan aku dengan kamu sudah ada di titik ini,” kritik Anang pedas.

Penampilan sama mengecewakannya datang dari Trio. Membawakan lagu Piece by Piece dari Kelly Clarkson, Trio melakukan kesalahan yang tak bisa diterima oleh para expert meski mendapat 67 persen.

“Masukkan, sebenarnya kalau saya pribadi kalau ada orang nyanyi fals sekali, saya enggak akan masalah. Fals sekali jangan dipikirin. Lagu itu masih panjang sisanya. Lain kali jangan dipikirin. Waktu fals pertama, saya enggak mau ngasih merah. Tapi begitu keulang lagi, saya pikir, ‘Oh, mentalnya belum kuat nih,’” kata Ariel.