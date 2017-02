RIP AL JARREAU: Ucapan Duka dari Selebriti Dunia untuk Al Jerreau Ramai di Media Sosial

LOS ANGELES - Kabar meninggalnya musisi Al Jarreau mengejutkan para pegiat seni. Sederet ucapan dilontarkan oleh para musisi lewat media sosial dan ramai di pemberitaan hingga menjadikan nama pelantun We're in this Love Together ini di daftar trending topic Twitter.

Musisi yang ikut bercuit di Twitter adalah Paula Abdul. Penyanyi dan juri American Idol ini menulis ucapan duka sembari mengunggah foto-foto Jarreau.

"LEGENDARY Al Jarreau telah meninggal dunia. Aku terinspirasi dari musik dan suaranya yang sangat berbeda dan unik. Turut berduka untuk keluarganya #aljarreau," tulis Paula.

Penyanyi Josh Groban juga menulis ucapan dukanya dengan kalimat singkat berbunyi, "RIP the great Al Jarreau." Ia turut menyertakan salah satu aksi panggung dari musisi jazz tersebut saat bernyanyi membawakan lagu Spain tahun 1990.

Musisi nyentrik jazz Chaka Khan juga menulis ucapan dukanya di Twitter. Tak lupa ia menyertakan doa untuk Susan istri dan Ryan anak dari Jarreau.

"Rest in Power, @AlJarreau. Kau adalah SEGALANYA untuk jazz dan lebih dari itu dengan improviasi jenius yang tak bisa ditandingi. Cinta dan doa untuk dua keluarga dan fansnya," tulis Chaka.

Kabar meninggal dunia Al Jarreau diumumkan melalui akun media sosial miliknya dalam sebuah surat rilis. Dalam tulisan itu mengatakan bahwa Jarreau meninggal di sebuah rumah sakit di Los Angeles pada Minggu, 12 Febuari 2017 saat usianya menginjak 76 tahun.