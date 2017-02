RIP AL JARREAU: 7 Kemenangan Al Jarreau di Grammy Awards

LOS ANGELES - Nama Al Jarreau menjadi musisi yang patut diperhitungkan dalam industri musik Jazz.. Kancahnya di dunia tarik suara sudah tak diragukan lagi.

Sederet karyanya telah membuktikan diri lewat penghargaan yang diraih mulai dari Billboard hingga Grammy Awards.

Pada ajang Grammy Awards sendiri, Al Jarreau telah meraih tujuh piala dari 22 nominasi yang mencatat namanya. Diantaranya yaitu Best Jazz Vocal Performance (1978), Best Jazz Vocal Performance (1979), Best Recording for Children (1981), Best Pop Vocal Performance Male (1982), Best Jazz Vocal Performance Male (1982), Best R&B Vocal Performance (1993), dan Traditional R&B Vocal Performance (2007), untuk kemenangannya.

Kemenangan pertamanya diraih pada tahun 1978 untuk album "Look to the Rainbow" (1977) dalam kategori Best Jazz Vocal Performance. Album yang dikeluarkan oleh Warner Bross Record pada saat itu sukses menjadi terobosan dirinya di industri musik Eropa dan Amerika Serikat.

Kedua, pada Grammy tahun selanjutnya, 1979, Al Jarreau kembali meraih kemenangan di kategori yang sama. Album "All Fly Home" yang dirilis pada 1978 meraih Best Jazz Vocal Performance saat itu. Tak hanya itu, album ini juga mencatat posisi ke-2 untuk tangga lagu Billboard di kategori musik Jazz.

Ketiga, sumbangsihnya untuk album "In Harmony : A Sesame Street Record" bersama sederet penyanyi lainnya ikut membawa pulang piala kemenangan pada ajang Grammy Awards 1981. Lewat suaranya di lagu One Good Turn, ia meraih penghargaan Best Recording for Children, bersama penyanyi lain tentunya.

Kmenangan keempat dan kelima tercatat pada ajang tahunan musisi dunia di tahun 1982 untuk pelantun We're in this Love Together ini dengan meraih dua piala sekaligus. Untuk album Breakin' Away (1981) ia memenangkan kategori Best Pop Vocal Performance (Male) dan lagu (Round, Round, Round) Blue Rondo à la Turk untuk kategori Best Jazz Vocal Performance (Male).

Pada sepuluh tahun kemudian, Jarreau kembali meraih penghargaan dengan aliran musik berbeda dari masa debutnya yaitu R&B. Ia membawa pulang kemenangan untuk kategori Best R&B Male Vocal Performance pada tahun 1993 untuk album "Heaven and Earth".

Tahun 2007 menjadi piala Grammy Awards terakhirnya. Bersama George Bensen dan Jill Scoot, ia memenangkan kategori Best Traditional R&B Vocal Performance untuk lagu God Bless the Child (2006).

Sementara itu, pemilik nama lengkap Alwin Lopez Jarreau ini telah tutup usia pada Minggu, 12 Febuari 2017 di sebuah rumah sakit Los Angeles. Di usianya yang menginjak 76 tahun, ia meninggalkan Susan istrtinya dan satu orang anak bernama Ryan, serta sahabatnya.