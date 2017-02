RIP AL JARREAU: Lirik Lagu - We're in This Love Together

LOS ANGELES - Meski musisi Al Jarreau telah meninggal dunia pada Minggu, 12 Febuari 2017 pada usia 76 tahun, karya yang ia tinggalkan masih membekas di hati penggemarnya. Salah satunya adalah tembang hits berjudul We're in This Love Together yang dirilis dari album Breakin Away pada 1981.

We're in This Love Together berkisah tentang dua sejoli yang tengah menikmati waktu dan romansa bersama. Yuk simak lirik romantis lagunya berikut ini.

It's like a diamond ring

It's a precious thing

And we never want to lose it

It's like a favorite song

That we love to sing

Every time we hear the music

We're in this love together

We got the kind that lasts forever

We're in this love together

And like berries on the vine

It gets sweeter all the time

Its like a rainy night in candlelight

And,ooh it's so romantic

We got the whole thing working

out so right

And it's just the way we planned it

Tell ya

We're in this love together

We got the kind that lasts forever

Don't you know

We're in this love together

And like berries on the vine

It gets sweeter all the time

We're in this love together

We got the kind that lasts forever

We're in this love together

And like berries on the vine

It gets sweeter all the time