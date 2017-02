GRAMMY AWARDS 2017: Hamil, Beyonce Sanggup Miringkan Kursi ke Belakang saat Tampil

LOS ANGELES – Hamil bukan menjadi alasan Beyonce untuk tetap memanjakan mata dan telinga para penonton panggung Grammy Awards 2017. Buktinya, sebuah stunt atau atraksi khusus dilakukan Beyonce di tengah penampilannya di panggung penghargaan musik bergengsi tersebut.

Atraksi tersebut dilakukan di saat Beyonce menyanyikan dua lagunya dari album terbaru yang berjudul Lemonade, yakni Love Drought dan Sandcastles. Meskipun dengan kondisi perut besar dan bernyanyi dengan sebuah kursi, ia tetap menjadi pusat perhatian ketika secara mendadak kursi tersebut miring ke belakang, menahan Beyonce yang tengah hamil besar.

Penampilan tersebut dilakukan di antara para penari yang memiringkan kursi ke arah depan. Penampilan Beyonce pun berakhir dengan mulus, meski beresiko apabila kursi tersebut rusak.

Sontak saja, penampilan artis yang juga akrab disapa Queen Bey tersebut mengundang tepuk tangan dari seluruh penonton serta netizen yang meramaikannya melalui Twitter.

Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, Beyonce kalah melawan Adele di tiga penghargaan paling bergengsi di panggung penghargaan Grammy Awards 2017, yaitu Song of the Year, Record of the Year, dan Album of the Year, yang seluruhnya dimenangkan Adele.

Berkat kemenangannya tersebut, Adele juga menjadi musisi yang berhasil menang sekaligus di dalam tiga kategoti utama ajang Grammy Awards sepanjang sejarah penyelenggaraan.