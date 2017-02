RIP AL JARREAU: 6 Video Klip Terbaik Musisi Al Jarreau

LOS ANGELES - Kabar meninggal dunia dari musisi jazz Al Jarreau membuat industri hiburan berduka. Di balik kabar duka tersebut, sederet kenangan karya yang ditinggalkan masih membekas di hati para penggemarnya.

Bebeberapa diantaranya masih dinyanyikan oleh musisi saat ini dan termasuk lagu yang mengukir sejarah musik dunia. Berikut enam video klip terbaik Al Jarreu yang telah Okezone rangkum.

1. We're in This Love Together

We're in This Love Together menjadi tembang hits milik Al Jarreau pada tahun 1981. Lagu yang berasal dari album "Breakin' Away" tersebut mencetak sederet prestasi mulai dari posisi 15 untuk Billboard Hot 100 hingga duduk selama 24 minggu di Billboard.

Video klip lagu ini dikemas dengan sederhana yakni mengusung konsep ala panggung cafe. Irama band yang kental dengan piano, bass dan terompet menjadikan lagu ini sempurna mengiringi suara khasnya.

2. After All

After All tak kalah mencetak kesuksesan pada tahunnya masa itu. Pada 1984, lagu ini meraih posisi ke-26 dalam tangga lagu R&B di US Hot 100. Tak hanya populer di negara asalnya, lagu ini juga dikenal dan hits di Filipina.

Sementara dalam video klip After All menyanikan kisah teatrikal romantis antar sepasang sejoli. Mengikuti lirik romantis dan suara balada yang merdu dari Al Jarreu, lagu ini sukses membuat pendengarnya ikut larut dalam suasana romansanya.

3. Boogie Down

Boogie Down menjadi salah satu lagu berirama ceria yang dimiliki Al Jarreu dan digunakan untuk soundtrack film Breakin (1984). Single yang dirilis pada 1983 ini meraih kesuksesan di tangga lagu beberapa negara mulai dari Amerika Serikat hingga Inggris untuk kategori musik R&B.

Video klip lagu ini diikuti dengan keceriaan musik yang dinyanyikan. Jarreu tampil berjoged konyol dalam konsep pemotretan yang digunakan dalam video, sembari berganti-ganti baju.

4. Mornin'

Video klip Mornin' memberikan kemasan unik dalam campuran animasi dan full color. Tanpa ragu dan malu ia ikut menari mengikuti gerakan animasi yan ada dalam video.

Lagu ini turut membawa Jerrau dalam kesuksesan di ajang Grammy Awards 1984 untuk kategori Best Insturmental Arrangement Accompanying Vocal. Kesuksesan lagu ini ditunggangi oleh musisi ternama David Foster dan Jay Gorden.

5. Roof Garden

Roof Garden menyajikan video klip khas era 80an, dimana penuh penari dengan gaya pakaian ala pesenam seksi yang warna-warni. Irama ceria lagu ini asik dibawa bergoyang untuk pesta.

Lagu ini memberikan masuk dalam album favorit milik Jarreu yaitu Breakin' Away (1981). Album ini pun mecatatkan dirinya dalam daftar pemenang ajang Grammy Awards pada masa itu untuk kategori Best Pop Vocal Performance.

6. Moonlighting

Moonlighting menjadi hits Jarrau yang ikut menyukseskan serial televisi drama-komedi Amerika di tahun 1985-1989. Drama yang dibintangi Bruce Willis dan Cybill Shepherd tersebut membawanya masuk dalam lagu soundtrack terbaik.

Bahkan, sederet penghargaan dari ajang ternama diboyongnya lewat lagu ini. Seperti dari Grammy Awards (1988) untuk kategori Best Pop Vocal Performance Male dan Best Song Written Specifically for Motion Pictures or Television.

Disamping itu, saat ini para penggemar sudah tak bisa lagu menikmati karya baru dari Al Jarreeau. Musisi ini telah meninggalkan karya, prestasi, keluarga dan fans setelah tutup usia di umur 76 tahun pada 12 Febuari 2017.