GRAMMY AWARDS 2017: Adele Sebut Beyonce Artis Favorit Seumur Hidup

LOS ANGELES – Rupanya, Adele membenarkan pernyataan netizen bahwa dirinya tidak pantas menang jauh dari Beyonce. Kemenangan Adele atas Beyonce di tiga kategori bergengsi menjadi salah satu perhatian utama di panggung Grammy Awards 2017.

Hal tersebut diungkapkan Adele saat menerima penghargaan terakhir yaitu Album of the Year, dimana album 25 miliknya berhasil mengalahkan Lemonade karya Beyonce. Dalam pidato penerimaan penghargaan tersebut, Adele mengucap dirinya tidak pantas dan menyebutkan idolanya adalah Beyonce.

“Aku tidak mungkin menerima penghargaan ini. Aku sangat terhormat dan berterima kasih. Dan Artis favorit seumur hidupku adalah Beyonce dan album ini, Lemonade, sangat monumental... Aku sayang kamu, selalu seperti itu,” kata Adele sambil menunjuk Beyonce.

Mendengar ucapan tersebut, Beyonce pun menangis. Reaksi istri Jay-Z tersebut membuat netizen ikut baper dan terharu ikut menangis mendengar pernyataan emosional yang diucapkan Adele.

Adele diketahui mengalahkan Beyonce di ketiga kategori yang menominasikan keduanya, yaitu Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, di antara beberapa penghargaan lainnya.

Sementara, Beyonce hanya memenangkan dua kategori dari sembilan yang menominasikannya, yaitu Best Urban Contemporary Album dan Best Music Video.